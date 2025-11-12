ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onzeker weer bij landelijke intocht Sinterklaas op Texel

Samenleving
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 8:38
anp121125060 1
HOUTEN (ANP) - De weersverwachting voor de landelijke intocht van Sinterklaas op Texel is zeer onzeker. Volgens Weeronline wordt het zaterdag op het Waddeneiland niet warmer dan 5 tot 10 graden.
Waar de regenzones op zaterdag boven het land liggen, valt nog niet vast te stellen. Sommige weermodellen berekenen het grensvlak van de regenzones boven Noord-Nederland, wat een natte aankomst van Sinterklaas op Texel zou betekenen. Andere computerberekeningen stellen volgens Weeronline dat vooral het zuiden van het land met neerslag te maken krijgt.
Ondanks de onzekerheden geldt voor het hele land op zaterdag, wanneer ook vele lokale sinterklaasintochten plaatsvinden, een regenkans van 60 procent. Hoewel het op Texel naar verwachting fris wordt tijdens de intocht, loopt de temperatuurverwachting voor Zuid-Nederland uiteen van 8 tot 15 graden. Op zondag, wanneer ook nog veel lokale intochten plaatsvinden, neemt de regenkans af naar 40 procent en neemt de kans op zon iets toe.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474018284

Koop je veel producten met korting? Dan ben je vaker te dik

de-handen-van-de-russische-president-vladimir-poetin-lijken-verschrompeld-in-een-onlangs-gepubliceerde-video

Hoe ziek is Poetin?

ANP-523496891

Dit zijn de populairste reisbestemmingen van 2026 volgens Booking.com

91dd2994-f773-49bc-a569-fa8f150c66a5

Trump verbiedt visa voor dikke mensen (behalve als ze zowel dik als rijk zijn)

shutterstock_2310832313

De Franse baguette is in gevaar

1024px-ancient_roman_road_of_tall_aqibrin

Deze digitale kaart laat je dwalen over 300.000 kilometer aan Romeinse wegen: 'Alle wegen leiden naar Rome'

Loading