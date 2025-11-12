Onzeker weer bij landelijke intocht Sinterklaas op Texel

HOUTEN (ANP) - De weersverwachting voor de landelijke intocht van Sinterklaas op Texel is zeer onzeker. Volgens Weeronline wordt het zaterdag op het Waddeneiland niet warmer dan 5 tot 10 graden.

Waar de regenzones op zaterdag boven het land liggen, valt nog niet vast te stellen. Sommige weermodellen berekenen het grensvlak van de regenzones boven Noord-Nederland, wat een natte aankomst van Sinterklaas op Texel zou betekenen. Andere computerberekeningen stellen volgens Weeronline dat vooral het zuiden van het land met neerslag te maken krijgt.

Ondanks de onzekerheden geldt voor het hele land op zaterdag, wanneer ook vele lokale sinterklaasintochten plaatsvinden, een regenkans van 60 procent. Hoewel het op Texel naar verwachting fris wordt tijdens de intocht, loopt de temperatuurverwachting voor Zuid-Nederland uiteen van 8 tot 15 graden. Op zondag, wanneer ook nog veel lokale intochten plaatsvinden, neemt de regenkans af naar 40 procent en neemt de kans op zon iets toe.