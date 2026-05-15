Overheid compenseert vissers voor hoge brandstofprijzen

Economie
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 17:16
DEN HAAG (ANP) - Vissers kunnen compensatie krijgen voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw, VVD) stelt 13,5 miljoen euro beschikbaar uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor verduurzaming.
Dat fonds wordt voor 70 procent gevuld met Europees geld, de rest is voor rekening van de Nederlandse overheid. Vissers krijgen compensatie voor de gestegen bedrijfskosten sinds eind februari. Hoe hoog dat bedrag uitvalt, zal per bedrijf verschillen. Erkens overlegt met de sector hoe hij de regeling het beste vorm kan geven.
Sommige vissers zijn vanwege de hoge brandstofprijzen niet uitgevaren. Compensatie voor die gemiste omzet mag niet volgens de regels van het fonds. Brussel maakte half april bekend dat ze het verduurzamingsfonds beschikbaar willen stellen voor compensatie voor de hoge prijzen.
Vorige maand meldde de staatssecretaris al dat er een extra pot kwam voor verduurzaming van de visserij, samen met meer maatregelen om de energieprijzen enigszins te dempen.
