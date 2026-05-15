Tata Steel: staalmarktomstandigheden zeer uitdagend door oorlog

door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 17:16
MUMBAI (ANP) - De wereldwijde marktomstandigheden voor de staalindustrie zijn door de oorlog in het Midden-Oosten "zeer uitdagend" geworden vanwege de sterk gestegen energieprijzen. Dat zegt het Indiase staalconcern Tata Steel, het moederbedrijf van de staalfabriek in IJmuiden, bij de bekendmaking van kwartaalcijfers.
Tata Steel wijst daarbij ook op de impact van de oorlog op toeleveringsketens. Het concern zegt alert te zijn en actief de situatie te monitoren, met een focus op operationele weerbaarheid en kostenbeheersing. Vanwege het grote energieverbruik bij de productie van staal is de staalindustrie erg gevoelig voor sterk stijgende prijzen van olie en gas. Ook is Tata Steel gevoelig voor hogere kosten voor steenkool.
De totale staalleveringen van Tata Steel bedroegen afgelopen kwartaal 8,7 miljoen ton. In IJmuiden lagen de leveringen op 1,7 miljoen ton. Het bedrijf heeft ook een staalfabriek in het Verenigd Koninkrijk.
