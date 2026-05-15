Waar wordt wat gedronken? Wijnlanden, bierlanden, jeneverlanden

Wie de wereldkaart van alcoholconsumptie bekijkt, ziet drie heldere smaakzones tevoorschijn komen. Sommige landen drinken bijna alles uit een wijnglas, andere uit een bierpul, en in een derde groep is het borrelglas koning. Een korte rondreis langs de drie werelden van drank — met cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Kleur per land = de drankcategorie met het grootste aandeel in de totale alcoholconsumptie. Bron: WHO.

Wijnlanden: rond de Middellandse Zee

Italië bestaat 64% van alle gedronken Portugal 58%, in Frankrijk ruim de helft. Ook Zwitserland, Slovenië en verrassend genoeg Zweden en Denemarken drinken meer wijn dan Argentinië en Uruguay de wijngordel van het zuidelijk halfrond.

Wijn volgt de wijngaard: waar de druif groeit, wint de fles het van de pul en het borrelglas.

Bierlanden: de Amerika's, Centraal-Europa en de Lage Landen

Bier is wereldwijd het meest verspreide drankje. In Tsjechië, Oostenrijk en Duitsland levert bier meer dan de helft van alle alcohol; België zit op 48%, Nederland op bijna hetzelfde niveau. Heel Noord- en Zuid-Amerika is overwegend bierland, met Mexico (85%), Brazilië (63%) en Namibië (97%) als wereldkampioenen in aandeel. Ook Australië, Nieuw-Zeeland en grote delen van Zuid-Afrika scharen zich bij het bierkamp.

Bier is de drank van de massa: makkelijk te brouwen, makkelijk te drinken, en daardoor overal koning waar geen sterke wijn- of sterkedranktraditie bestaat.

Jeneverlanden: van Moskou tot Manilla

Onder “jeneverlanden” verstaan we hier alle landen waar sterke drank — wodka, whisky, soju, baijiu, rum, jenever — de grootste categorie vormt. Dat gebied loopt als een gordel van Oost-Europa dwars door Azië. In Rusland, Letland, Litouwen, Oekraïne en Wit-Rusland komt bijna de helft van alle alcohol uit de sterke fles. In Azië nog veel sterker: India 93%, Noord-Korea 97%, China 69%, Thailand 68%, Filipijnen 71%. In Nederland zelf is de jeneverhoogtijdagen voorbij — sterke drank haalt nog zo'n 16% — maar de naam blijft hangen.