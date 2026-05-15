ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waar wordt wat gedronken? Wijnlanden, bierlanden, jeneverlanden

Samenleving
door Peter Janssen
vrijdag, 15 mei 2026 om 17:14
wereldkaart_alcohol
Wie de wereldkaart van alcoholconsumptie bekijkt, ziet drie heldere smaakzones tevoorschijn komen. Sommige landen drinken bijna alles uit een wijnglas, andere uit een bierpul, en in een derde groep is het borrelglas koning. Een korte rondreis langs de drie werelden van drank — met cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie.
Kleur per land = de drankcategorie met het grootste aandeel in de totale alcoholconsumptie. Bron: WHO.

Wijnlanden: rond de Middellandse Zee

De klassieke wijnlanden liggen bijna allemaal in een smalle gordel rond de Middellandse Zee. In Italië bestaat 64% van alle gedronken alcohol uit wijn, in Portugal 58%, in Frankrijk ruim de helft. Ook Zwitserland, Slovenië en verrassend genoeg Zweden en Denemarken drinken meer wijn dan bier. Aan de overkant van de oceaan vormen Argentinië en Uruguay de wijngordel van het zuidelijk halfrond.
Wijn volgt de wijngaard: waar de druif groeit, wint de fles het van de pul en het borrelglas.

Bierlanden: de Amerika's, Centraal-Europa en de Lage Landen

Bier is wereldwijd het meest verspreide drankje. In Tsjechië, Oostenrijk en Duitsland levert bier meer dan de helft van alle alcohol; België zit op 48%, Nederland op bijna hetzelfde niveau. Heel Noord- en Zuid-Amerika is overwegend bierland, met Mexico (85%), Brazilië (63%) en Namibië (97%) als wereldkampioenen in aandeel. Ook Australië, Nieuw-Zeeland en grote delen van Zuid-Afrika scharen zich bij het bierkamp.
Bier is de drank van de massa: makkelijk te brouwen, makkelijk te drinken, en daardoor overal koning waar geen sterke wijn- of sterkedranktraditie bestaat.

Jeneverlanden: van Moskou tot Manilla

Onder “jeneverlanden” verstaan we hier alle landen waar sterke drank — wodka, whisky, soju, baijiu, rum, jenever — de grootste categorie vormt. Dat gebied loopt als een gordel van Oost-Europa dwars door Azië. In Rusland, Letland, Litouwen, Oekraïne en Wit-Rusland komt bijna de helft van alle alcohol uit de sterke fles. In Azië nog veel sterker: India 93%, Noord-Korea 97%, China 69%, Thailand 68%, Filipijnen 71%. In Nederland zelf is de jeneverhoogtijdagen voorbij — sterke drank haalt nog zo'n 16% — maar de naam blijft hangen.
Waar het klimaat te koud is voor de druif en de cultuur ruimte laat voor stoken, regeert het kleine glas.Bron:WHO Global Information System on Alcohol and Health,

Lees ook

7 miljoen per liter: dit is de duurste drank ter wereld7 miljoen per liter: dit is de duurste drank ter wereld
Duitse media zeggen dat bier goed is voor je hersenen, maar dat maken zij zichzelf wijsDuitse media zeggen dat bier goed is voor je hersenen, maar dat maken zij zichzelf wijs
Deze goedkope biertjes komen stiekem uit dezelfde brouwerij als veel duurdere A-merkenDeze goedkope biertjes komen stiekem uit dezelfde brouwerij als veel duurdere A-merken
Dezelfde pils voor de helft van de prijs: deze budgetbiertjes komen stiekem uit grote brouwerijenDezelfde pils voor de helft van de prijs: deze budgetbiertjes komen stiekem uit grote brouwerijen
Wat kost een biertje in Europa?Wat kost een biertje in Europa?
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 476263207

Verrassend: Dit is het smerigste onderdeel van je keuken

158872783_m

Geld: Hoeveel ‘gelijker’ is Nederland eigenlijk dan Duitsland, Frankrijk of Scandinavië?

ANP-558157533

Wie loopt écht risico in de nieuwe strijd om de hypotheekrenteaftrek?

Scherm­afbeelding 2026-05-15 om 14.32.18

Hirsch Ballin in 2010: Markuszower staatsgevaarlijk

210050667_m

Nieuwe UFO-files suggereren dat er iets vreemds aan de hand is in de lucht

189295584_m

Reizen in oorlogstijd: nu het Midden-Oosten en Afrika onveilig ziijn én vliegen duurder wordt

Loading