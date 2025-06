Overheid kan gaslevering niet garanderen, meldt adviesraad

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet kan de gaslevering niet garanderen. Dit meldt de Mijnraad donderdag in een adviesrapport aan de minister van Klimaat en Groene Groei. Doordat de overheid goed inzicht in dit onderwerp mist, kan volgens de raad geen goed beleid worden gemaakt om de leveringszekerheid van gas te garanderen.

De overheid moet betere scenario's laten maken die laten zien hoe de vraag en het aanbod van gas zich kunnen ontwikkelen, hoe het gasgebruik kan worden afgebouwd en tot wanneer gasopslag nodig blijft.

Nederland is voor gas afhankelijk geworden van onder meer de import van gas en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) sinds de sluiting van het Groningerveld. Maar daar komen risico's bij kijken, zoals de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, het "onvoorspelbare" beleid van de Verenigde Staten en mogelijke sabotage van infrastructuur, aldus de raad. Het zou verstandig zijn als Nederland, dat voorlopig gas nodig blijft hebben, overweegt een noodvoorraad aan te leggen.

Goed beleid

Om goed beleid te kunnen voeren is volgens de adviesraad meer duidelijkheid nodig over definities, doelen en middelen. De Mijnraad constateert dat het begrip leveringszekerheid in de Nederlandse gassector op meerdere manieren wordt uitgelegd en dat termen als 'strategische reserve' en 'noodvoorraad' daarbij onduidelijk zijn.

De raad stelt onder meer voor één definitie per term te gebruiken en een onafhankelijk platform of expertisecentrum voor gas en energieleveringszekerheid in te stellen. Die organisatie kan feitelijk onderbouwde analyses maken.

Belang

Het is volgens de raad daarnaast belangrijk nu al na te denken over de behoefte aan en mogelijke inzet van de huidige opslagen voor gas in de toekomst, ook voor bijvoorbeeld waterstof of CO2.

Verder moet de mogelijke inzet en het beheer van gasopslagen meer worden geanalyseerd. Zonder deze duidelijkheid kunnen volgens de raad geen goede afspraken worden gemaakt over eigendom, toegang en beheer van de opslagen. "Daardoor komt de flexibiliteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse gasvoorziening onder druk te staan, en neemt het risico op een instabiele leveringszekerheid toe", voegt de adviesraad eraan toe.