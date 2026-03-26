Overheidsuitgaven en -schuld stijgen tot meer dan 500 miljard

DEN HAAG (ANP) - De uitgaven van de Nederlandse overheid en de staatsschuld zijn vorig jaar voor het eerst voorbij de 500 miljard euro gegaan. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd. De overheidsuitgaven lopen al langer stevig op. Vooral de investeringen en overdrachten aan het buitenland namen vorig jaar sterk toe. Dat komt onder meer door aankopen van militair materiaal.

In totaal werd er vorig jaar 529 miljard euro gespendeerd, 32 miljard meer dan een jaar eerder. Bijna de helft van het geld ging naar sociale uitkeringen en de zorg.

Nog maar enkele jaren geleden gingen de uitgaven voorbij de 400 miljard euro. Dat gebeurde tijdens de coronaperiode. De staatsschuld liet afgelopen jaren een vergelijkbare ontwikkeling zien. Vorig jaar liep de schuld op tot 524 miljard euro.

De overheid ziet haar inkom sten jaarlijks ook steeds verder toenemen. Vorig jaar ging het om 510 miljard euro. Onder meer de btw en vennootschapsbelasting leverden meer geld op. De opbrengsten uit tabaksaccijnzen daalden wel.