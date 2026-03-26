ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Studie: Nederlandse exporteurs pessimistisch ondanks exportgroei

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 8:27
anp260326057 1
AMSTERDAM (ANP) - Het vertrouwen van Nederlandse exporteurs is gedaald naar het laagste niveau sinds de financiële crisis van 2008, hoewel de export het sterkst is gegroeid in twee jaar. Dat melden kredietverzekeraar Atradius en organisatie voor handel en logistiek evofenedex in hun jaarlijkse onderzoek over de export.
Ruim vierhonderd exporterende bedrijven deden in december en januari mee aan het onderzoek. Zij gaven het economische klimaat een "magere" 5,9, wat volgens Atradius en evofenedex pessimisme aangeeft. De export is met een groei van 3 procent juist "veerkrachtig" gebleven, vinden de organisaties.
De Verenigde Staten blijven ondanks geopolitieke spanningen en het "grillige" handelsbeleid van president Donald Trump een belangrijke groeimarkt. Deze knelpunten noemen exporteurs "massaal" als grootste bedreiging voor verdere groei. Daarnaast gaven twee op de drie exporteurs aan dat interne belemmeringen, zoals personeelstekorten, productaanpassingen en prijsbeleid, de groei beperken.
loading

Loading