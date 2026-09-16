Overlast op stations door schoonmaakstaking valt mee, zegt NS

UTRECHT (ANP) - De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, laat een woordvoerster van NS weten. "Het kan zijn dat reizigers er wat van merken, maar het heeft vooralsnog geen grote problemen opgeleverd", vertelt de woordvoerster.

Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen uit onvrede over de cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. Onder meer op treinstations en op luchthaven Schiphol wordt gestaakt.

De treinvervoerder heeft met FNV afspraken gemaakt over wat er in ieder geval minimaal wordt schoongemaakt om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. NS roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Volgens de woordvoerster verschilt de impact per station, omdat niet overal evenveel wordt gestaakt.

Nieuwe onderhandelingen

NS is geen partij in het cao-conflict en huurt schoonmakers in via schoonmaakbedrijven.

Naast de vijf stakingsdagen voert FNV donderdag actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Asito in Utrecht. Daar verwacht de vakbond ongeveer vijfhonderd schoonmakers. Met die actiebijeenkomst probeert de grootste vakbond van Nederland ervoor te zorgen dat de cao wordt opengebroken om opnieuw te onderhandelen.

Spekman

"Wij willen dat de cao wordt opengebroken om te praten over de eisen die voor onze leden van belang zijn", zegt Caroline Lamberts, bestuurder FNV Schoonmaak. "Morgen staan we bij Asito, omdat het een van de grootste schoonmaakbedrijven is. Als blijkt dat vervolgacties nodig zijn, dan zullen we ook de andere schoonmaakbedrijven met een bezoek vereren."

FNV-voorzitter Hans Spekman spreekt de schoonmakers donderdag tijdens de actie toe.