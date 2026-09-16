Postcode Loterij: jammer dat aantal trekkingen niet omhoog mag

AMSTERDAM (ANP) - De Postcode Loterij en de VriendenLoterij vinden het jammer dat de Raad van State woensdag heeft geoordeeld dat de loterijen het aantal trekkingen per jaar niet mogen verhogen. Managing director Jonne Arnoldussen van de loterijen, die bij hetzelfde bedrijf horen, noemde de uitkomst "vervelend." Het oordeel beperkt volgens hem niet alleen de loterijen zelf, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven.

De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar volgens de hoogste bestuursrechter wilden ze dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De Kansspelautoriteit (Ksa) weigerde de uitbreiding, waarna de Postcode Loterij en de VriendenLoterij naar de rechter stapten. De rechtbank in Amsterdam gaf de toezichthouder in 2024 gelijk, onder meer omdat de loterijen toen minder dan 69 trekkingen per jaar zouden houden. De Postcode Loterij en de VriendenLoterij gingen in hoger beroep.

De Raad van State verklaarde het hoger beroep van de Postcode Loterij en de VriendenLoterij woensdag ongegrond, waardoor het maximale aantal van 69 trekkingen blijft gelden. De vergunning van de loterijen loopt tot het einde van dit jaar. Volgend jaar mogen ze ook hooguit 69 trekkingen houden.

Volgens de twee loterijen gaat minimaal 40 procent van de lotopbrengsten naar goede doelen. Arnoldussen stelde dat beide loterijen steeds meer trekkingen houden. "Als je weer iets nieuws wilt bedenken, waarmee je meer opbrengst voor het goede doel kunt genereren, loop je eerder tegen dat plafond aan", legde hij uit in een interview met het ANP. Ook moeten de loterijen volgens hem in de toekomst meer innoveren en daarvoor zouden meer trekkingen nodig zijn. Dan kunnen de loterijen ook beter concurreren met andere aanbieders, aldus Arnoldussen.