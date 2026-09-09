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Overname Etraveli door Booking terecht geblokkeerd, zegt EU-hof

Economie
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 11:55
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BRUSSEL (ANP) - Brussel heeft terecht de overname van onlinereisbureau Etraveli door reisgigant Booking Holdings geblokkeerd, concludeert het Hof van Justitie van de Europese Unie woensdag. De Europese Commissie gaf in 2023 geen toestemming voor de overname van 1,6 miljard euro voor Etraveli. Het zou Booking te machtig maken, beargumenteerde het dagelijks bestuur van de EU.
Daarop stapte Booking naar het Hof, maar dat oordeelt dat het argument van de Commissie overeind blijft staan. De dominante positie van Booking in de hotelmarkt zou versterkt worden met de overname van het Zweedse bedrijf en effectieve concurrentie in de weg staan, staat in het vonnis.
Booking is het niet eens met de uitspraak en kijkt naar de mogelijkheid om in beroep te gaan.
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