Zorg in coronapandemie niet in 'code zwart' beland, zegt Kuipers

DEN HAAG (ANP) - De mogelijkheid om ernstig zieke coronapatiënten te spreiden, is er gedurende de gehele crisis altijd geweest. In die zin is de gevreesde 'code zwart' uitgebleven, al scheelde het weinig, zei voormalig zorgbestuurder Ernst Kuipers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

"De hoogste piek was in de eerste golf", zei Kuipers. Begin april 2020, kort nadat het kabinet tot de eerste zware lockdown had besloten, zat de zorg "echt aan het randje" van wat Kuipers fase 3 noemt. Zo wordt in de gezondheidszorg een crisissituatie genoemd waarin nergens meer ic-capaciteit is om ernstig zieke patiënten op te vangen en zorgverleners moeten kiezen wie een bed krijgt en wie niet.

"De lockdown had niet een paar dagen later moeten komen", zei Kuipers. Hij sprak van "een zwaar en moedig besluit dat precies op het juiste moment werd genomen".