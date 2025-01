Overslag havens Antwerpen en Brugge hoger ondanks moeilijke markt

ANTWERPEN (ANP) - De goederenoverslag in de havens van Antwerpen en Brugge is vorig jaar toegenomen. Volgens havenbedrijf Port of Antwerp-Bruges wijst dit op veerkracht van de haven in tijden van geopolitieke spanningen en economische onzekerheden.

De twee Belgische havens sloegen 278 miljoen ton over, 2,3 procent meer dan in 2023. Die stijging is grotendeels toe te schrijven aan een toename van de containeroverslag. Andere segmenten voelden de "impact van de uitdagende marktomstandigheden" wel. Zo daalden de overslag van steenkool (min 35,4 procent) en die van nieuwe auto's (min 9,4 procent) in de Belgische havens fors.

"De wereldwijde geopolitieke spanningen en conflicten zorgen voor snel veranderende markten. Instabiliteit in de Rode Zee en geopolitieke spanningen leidden tot langere vaartijden en onzekerheid in de internationale scheepvaart", schrijft het havenbedrijf.

Het Havenbedrijf Rotterdam komt volgende maand met cijfers over de overslag in de grootste zeehaven van Europa.