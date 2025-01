Veldkamp spreekt Roemeense collega in Brussel over kunstroof

BRUSSEL (ANP) - In Brussel heeft minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) gesproken met zijn Roemeense collega Emil Hurezeanu over de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Daar werden dit weekend gouden topstukken ontvreemd die geleend waren van musea in Roemenië.

"Ik heb benadrukt dat het onderzoek onze hoogste prioriteit heeft", laat Veldkamp op sociale media weten. Hij belde zaterdag ook al met Hurezeanu over de diefstal. Bij de inbraak in de nacht van vrijdag op zaterdag werden een gouden helm en drie gouden armbanden buitgemaakt.