De zorgpremies voor 2027 zijn bekend, en ze gaan bij alle verzekeraars omhoog. Een gemiddelde basispolis kost straks ruim €173 per maand. Het verplichte eigen risico stijgt van €385 naar €400.

Uiterlijk vandaag moeten ook de premies van de aanvullende verzekeringen bekend zijn. Je hebt tot en met 31 december om te kiezen.

Over de premie zelf is al veel gezegd. Maar wie overstapt, kan ook op minder voor de hand liggende punten geld verliezen. Dit zijn vijf fouten die elk jaar terugkomen.

1. Je kinderen vergeten aan te melden

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op de polis van een van de ouders. Ze betalen geen premie en geen eigen risico.

Maar bij een overstap gaan ze niet vanzelf mee. Je moet ze zelf aanmelden bij de nieuwe verzekeraar. Vergeet je dat, dan kan je kind bij de oude verzekeraar blijven zitten zonder dat je het doorhebt.

Zet kinderen bij voorkeur op de polis van de ouder met de ruimste aanvullende dekking.

2. Een uitgezeten wachttijd weggooien

Uitgebreide tandartsverzekeringen hebben vaak een wachttijd. Dure behandelingen, zoals een kroon of implantaat, worden dan pas vergoed na bijvoorbeeld zes maanden of een jaar.

Heb je die wachttijd net achter de rug? Dan is overstappen meestal niet slim. Ook de nieuwe verzekeraar mag een wachttijd hanteren, en dan begin je weer van voren af aan.

"Wie een uitgezeten wachttijd opgeeft, begint bij de nieuwe verzekeraar mogelijk weer bij nul."

3. Je combinatiepolis ongemerkt laten doorlopen

Met een combinatiepolis betaal je extra voor de vrijheid om ook naar zorgverleners zonder contract te gaan.

De duurste basispolis van volgend jaar is de combinatiepolis van CZ: €202,50 per maand, €25 meer dan nu. De naturapolis van dezelfde verzekeraar kost €177,25. Dat scheelt ruim €300 per jaar.

Ga je nooit naar een zorgverlener zonder contract? Dan betaal je voor een vrijheid die je niet gebruikt. Loop je wel bij zo'n behandelaar, bijvoorbeeld in de ggz, dan kan de duurdere polis het geld waard zijn.

4. Een kleine premieachterstand laten staan

Ben je achter met je zorgpremie en heb je een aanmaning gekregen? Dan kun je je zorgverzekering niet opzeggen. Overstappen naar een goedkopere polis gaat dan niet door.

Dat geldt niet alleen voor grote schulden. Ook een kleine achterstand kan genoeg zijn. Een betalingsregeling lost het niet altijd op: zolang de schuld openstaat, mag de verzekeraar de overstap weigeren.

Een openstaande rekening voor het eigen risico houdt je niet tegen. Die moet je wel gewoon betalen.

Loop je achter? Betaal dan zo mogelijk vóór de jaarwisseling, of bel je verzekeraar.

5. Denken dat januari ook nog kan

Sluit je uiterlijk 31 december een nieuwe polis af, dan zegt je nieuwe verzekeraar de oude voor je op.

Januari biedt alleen uitstel als je je huidige polis zelf uiterlijk 31 december hebt opgezegd. Dan heb je tot en met 31 januari om een nieuwe af te sluiten. Die gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari.

Doe je niets, dan loopt je huidige verzekering door tegen de nieuwe premie. Wie pas na Nieuwjaar gaat vergelijken zonder te hebben opgezegd, zit nog een jaar vast aan zijn huidige polis.

"Wie pas na Nieuwjaar gaat vergelijken zonder te hebben opgezegd, zit nog een jaar vast aan zijn huidige polis."

Overstappen naar 2027 in het kort

Gemiddelde basispremie 2027: ruim €173 per maand

Verplicht eigen risico: €400; met vrijwillig eigen risico maximaal €900

Verschil goedkoopste en duurste basispolis: €649 per jaar

Nieuwe polis afsluiten: uiterlijk 31 december 2026

Zelf opgezegd? Nieuwe polis afsluiten tot en met 31 januari 2027

Online afgesloten: veertien dagen bedenktijd