Je loopt langs het schap met huismerken en ziet een pak stroopwafels voor 28 cent. Een pot rodekool kost 26 cent, een pak zilvervliesrijst 45 cent. Zo goedkoop blijft het niet, zegt retailhoogleraar Laurens Sloot van de Rijksuniversiteit Groningen maandagavond tegen de NOS . Hij verwacht dat boodschappen in 2027 4 tot 7 procent duurder worden.

Voor een stel kan dat oplopen tot €416 per jaar.

Van 78 naar 28 cent in een jaar

Hoe hard de prijzen zijn gezakt, zie je aan die stroopwafels. Begin dit jaar kostte het goedkoopste pak nog 78 cent. Volgens TPO zijn budgetmerken in de supermarkt 6 procent goedkoper geworden. Sloot noemt het tegenover TPO "absurd lage prijzen". Op zulke producten verdienen de ketens volgens hem bijna niets, en soms leggen ze er geld bij.

Dat doen ze omdat het ze om je hele winkelmandje gaat. Klanten letten scherp op de prijs en stappen snel over naar een goedkopere supermarkt als ze verschil zien. "En als klanten switchen, moeten supermarkten wel mee met dit prijsgeweld", zegt Sloot tegen de NOS. Verlaagt één keten zijn huismerk met een paar cent, dan volgt de concurrent snel. Ook de prijspeilingen van Kassa en de Consumentenbond spelen mee, schrijft Foodlog: wie als goedkoopste uit de bus komt, kan daar reclame mee maken.

Of er van een prijzenoorlog sprake is, weet ik niet, maar misschien kunnen we inmiddels wel spreken van een budgetmerkenoorlog. - Laurens Sloot, hoogleraar retail Rijksuniversiteit Groningen, tegen de NOS

Waarom het in januari omslaat

Supermarkten en leveranciers onderhandelen deze maanden over de inkoopprijzen voor 2027. Volgens Sloot drukken drie dingen de prijzen dan omhoog:

Fabrikanten betalen na een relatief goedkoop 2025 dit jaar weer meer voor grondstoffen.

Energie is flink duurder geworden door de Iran-oorlog.

Per 1 januari stijgt het jeugdloon, waardoor supermarkten meer aan personeel kwijt zijn.

De daling van dit jaar kwam ook met vertraging, legt Foodlog uit. Supermarkten en leveranciers leggen hun inkoopprijzen vaak voor een jaar vast. Daardoor kwamen de lagere grondstofprijzen na de pieken van 2022 en 2023 pas later in het schap terecht. Diezelfde vertraging werkt volgend jaar de andere kant op.

Met z'n tweeën tot €416 per jaar meer

De Dagelijkse Standaard rekende uit wat de verwachting van Sloot betekent voor een stel. Het Nibud gaat uit van minimaal €495,48 per maand aan gezonde voeding voor twee personen. Voor een alleenstaande is dat €272,52 per maand.

Stel bij 4 procent: €19,82 per maand, €237,83 per jaar extra.

Stel bij 7 procent: €34,68 per maand, €416,20 per jaar extra.

Alleenstaande bij 4 procent: zo'n €10,90 per maand, €130,81 per jaar extra.

Alleenstaande bij 7 procent: zo'n €19,08 per maand, €228,92 per jaar extra.

De bedragen voor alleenstaanden zijn een eigen berekening op basis van het Nibud-bedrag. Geef je nu al meer uit dan het Nibud-minimum, dan wordt het bedrag in euro's ook hoger. Wil je weten wat het voor jou betekent? Neem je huidige maandbedrag aan boodschappen, reken er 4 en 7 procent op en vermenigvuldig met twaalf.

DNB ziet de kentering al

De eerste tekenen zijn er al. De Nederlandsche Bank zag de voedselprijzen in oktober met 0,4 procent stijgen ten opzichte van september, meldt TPO. DNB noemt de huidige daling "geen garantie voor blijvend goedkopere boodschappen".

Sloot zit met zijn 4 tot 7 procent niet aan de hoge kant. Rabobank verwacht voor 2027 een voedselprijsinflatie van zo'n 7 procent, omdat de hoge energieprijzen naar verwachting aanhouden. Supermarktkoepel CBL waarschuwde in juni in een brandbrief aan het kabinet zelfs voor tot 10 procent. Volgens Rabobank zijn de boodschappen in Nederland nu al zo'n 33 procent duurder dan begin 2021.

Wat de bedragen niet zeggen

Een stijging van 4 tot 7 procent is een gemiddelde over je hele boodschappenkar. Niet elk product gaat evenveel omhoog. Hoeveel jij erop achteruitgaat, hangt af van wat je koopt en bij welke supermarkt. Wie nu vooral de bodemprijzen van huismerken pakt, kan juist daar de grootste sprong merken als de budgetmerkenoorlog afkoelt.