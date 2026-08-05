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Overstappers via Hongkong stuwen winst Cathay Pacific

Economie
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 12:02
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HONGKONG (ANP/BLOOMBERG) - De Hongkongse luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific heeft de nettowinst in de eerste helft van dit jaar met 71 procent omhoog zien schieten. De sterke vraag van reizigers die het Midden-Oosten meden, compenseerde de bijna verdubbelde brandstofkosten als gevolg van de Iranoorlog, werd woensdag bekend.
Door de onrust in het Midden-Oosten vlogen reizigers de afgelopen maanden vaker via Hongkong, waar Cathay Pacific van profiteerde. Ook de luchtvrachtdivisie, Cathay Cargo, deed goede zaken, zei voorzitter Guy Bradley bij de presentatie van de halfjaarcijfers.
De luchtvaartmaatschappij boekte in de eerste zes maanden van het jaar een nettowinst van 6,2 miljard Hongkongse dollar (690 miljoen euro). De omzet steeg met ruim een kwart tot 68 miljard Hongkongse dollar.
Sinds het uitbreken van de oorlog in februari heeft Cathay Pacific de brandstoftoeslag meerdere keren verhoogd.
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