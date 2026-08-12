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Overwegend winsten op Wall Street na opluchting over inflatie

Economie
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 22:35
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met winsten geëindigd. Op de beurzen heerste opluchting over de nieuwste inflatiecijfers voor de Verenigde Staten, die grotendeels in lijn met de verwachting waren. Daarnaast zorgden goede resultaten van grote datacenterbedrijven voor optimisme over de groei van de AI-sector.
De Dow-Jonesindex zakte licht tot 53.770,27 punten. De breed samengestelde S&P 500 won juist 0,3 procent tot 7748,50 punten, wat net geen recordslotstand was. Techbeurs Nasdaq steeg 0,5 procent tot 26.588,49 punten.
Uit cijfers van de Amerikaanse overheid werd duidelijk dat de inflatie in juli uitkwam op 3,4 procent, waarmee de prijsstijging iets minder hevig was dan een maand eerder. Vorige week vielen cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt tegen. Hierdoor schatten financiële markten de kans nu groter in dat de Federal Reserve de rente in september onveranderd laat, om de banengroei te stimuleren.
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