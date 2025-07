Pakistaanse minister voor handelsgesprekken in VS

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Pakistaanse minister van Financiën is in Washington voor gesprekken over handel en de importheffingen die president Donald Trump wil opleggen op goederen uit Pakistan. Minister Muhammad Aurangzeb had vrijdag gesprekken met de Amerikaanse handelsminister Howard Lutnick en handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer.

Volgens de Pakistaanse overheid verliepen die onderhandelingen "productief" en zijn beide partijen optimistisch dat de gesprekken tot een positieve uitkomst zullen leiden. Trump heeft gedreigd een invoerheffing van 29 procent op te leggen op Pakistaanse goederen als er voor 1 augustus geen handelsdeal is gesloten.

De Verenigde Staten zijn de belangrijkste exportmarkt voor Pakistan. Het gaat met name om kleding. Pakistan heeft al aangeboden meer katoen en sojabonen uit de VS te importeren.

De banden tussen de VS en Pakistan zijn de laatste tijd wat verbeterd door de bemiddeling van Trump bij het beëindigen van het korte conflict tussen Pakistan en buurland India in mei. Volgens Pakistan zorgde zijn snelle diplomatieke optreden voor een wapenstilstand tussen de twee aartsvijanden. Islamabad droeg als dank Trump in juni daarom voor als kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede.