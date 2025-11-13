Pakjes uit China en andere niet-EU-landen worden duurder

BRUSSEL (ANP) - De vrijstelling van douanerechten voor pakjes die van buiten de EU Europa binnenkomen, vervalt al in 2026. Die stond gepland voor 2028. Dat hebben de EU-ministers van Financiën donderdag besloten. Nu geldt nog een drempel van 150 euro. Nu die wordt geschrapt, worden ook pakketjes met een lagere waarde belast. Hiermee hoopt de Europese Unie een einde te maken aan de enorme hoeveelheden pakketjes die onder meer vanuit China de EU overspoelen.

Demissionair minister Eelco Heinen (Financiën) hoopte dat de ministers tot overeenstemming zouden komen, zei hij eerder donderdag. "In Nederland komen miljoenen en miljoenen pakketjes binnen. Die kunnen we niet allemaal controleren. Daar zit ook, we moeten ook eerlijk zijn, troep tussen. We moeten daar met elkaar grip op gaan krijgen."

Via Nederland komen veel pakketten binnen. Een douaneheffing levert Nederland geld op. "Die heb ik ook weer nodig om die douane te versterken die al die pakketjes moet controleren", aldus Heinen.

Nieuwe douanewetgeving

De Nederlandse Europarlementariër en hoofdonderhandelaar namens het Europees Parlement over nieuwe douanewetgeving Dirk Gotink (NSC) noemt het besluit een belangrijke stap om de oneerlijke concurrentie tegen te gaan en grip te krijgen op de invoer van goedkope pakketjes. Wat hem betreft moet de vrijstelling zo snel mogelijk worden geschrapt.

"We hebben nu al meer pakketjes binnengekregen dan in heel 2024 en Black Friday en kerst staan nog voor de deur. Geen van deze pakketjes met een geschatte waarde van minder dan 150 euro betaalt belasting."