Magere opbrengst bioscoopfilms drukt winst Disney

Economie
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 15:20
BURBANK (ANP) - De entertainmentdivisie van Disney heeft in het afgelopen kwartaal teleurstellend gepresteerd. De resultaten bleven achter bij die van vorig jaar, onder andere doordat de bioscoopfilms The Fantastic Four: First Steps en Freakier Friday minder opbrachten dan de filmreleases in dezelfde periode vorig jaar. Toen scoorden Inside Out 2 en Deadpool & Wolverine goed.
De operationele winst, dus het resultaat dat Disney met zijn activiteiten behaalde, daalde in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar met 5 procent tot 3,5 miljard dollar.
Bij de entertainmentdivisie daalde het resultaat met 35 procent. Naast de magere prestaties van de bioscoopfilms kwam dat doordat tv-zenders van Disney minder verdienden aan advertenties. Een jaar eerder spekten campagnefilmpjes voor de presidentsverkiezingen de kas nog. Lichtpunt was de gestegen winst bij de streamingdiensten van Disney, waar ook Disney+ onder valt.
