Pakketbezorger DHL kampt met zwakkere economie

BONN (ANP/DPA/RTR) - De Duitse post- en pakketbezorger DHL Group heeft in het derde kwartaal van dit jaar minder winst geboekt dan verwacht. De branchegenoot van PostNL verlaagde vorige week al de verwachtingen voor dit jaar en de komende jaren door de zwakkere economische omstandigheden in Europa en een flinke daling van de bezorging van reclamepost in Duitsland.

Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal een nettowinst van 751 miljoen euro. Analisten rekenden op een winst van 787 miljoen euro. De omzet nam daarentegen met ruim 6 procent toe tot bijna 21 miljard euro. De winst voor rentekosten en belastingen bleef afgelopen kwartaal vrijwel gelijk op 1,4 miljard euro. In de eerste negen maanden van het jaar daalde deze bedrijfswinst echter tot 4 miljard euro, van 4,7 miljard euro een jaar eerder.

Het lagere resultaat is volgens DHL het gevolg van een negatieve ontwikkeling bij de lucratieve vrachtactiviteiten en een aanzienlijk zwakkere postactiviteit in de thuismarkt. Zo daalde het volume van reclamepost in Duitsland in het derde kwartaal met bijna 19 procent. DHL bezorgde wel meer pakketten, maar kon daarmee de sterk gestegen personeels- en energiekosten niet goedmaken. De bezorging van gewone brieven daalde met bijna 3 procent.