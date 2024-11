Handbalsters op EK zonder gepasseerde Polman en vermoeide Dulfer

ARNHEM (ANP) - De Nederlandse handbalsters gaan zonder Estavana Polman, Laura van der Heijden en Kelly Dulfer naar het EK in Oostenrijk, Hongarije en Zwitserland. Bondscoach Henrik Signell heeft Polman en Van der Heijden, net als Nikita van der Vliet, gepasseerd om zo de groep te verjongen en meer de focus op de verdediging te kunnen leggen. Dulfer heeft zelf bedankt voor het toernooi dat later deze maand begint.

"We zijn op een moment aangekomen dat we naar de toekomst moeten kijken. Met het oog op het WK volgend jaar, maar ook verder richting de Olympische Spelen in Los Angeles is het belangrijk ruimte te geven aan andere speelsters. Zij moeten de kans krijgen om op grote toernooien ervaring op te doen en zich te ontwikkelen in het team", licht de Zweed Signell toe via de handbalbond.

De vorige maand aangestelde Signell benadrukt dat de interlandcarrière van de speelsters wat hem betreft nog niet definitief ten einde is. "Laura en Estavana zijn zeer ervaren speelsters, met respectievelijk 289 en 190 interlandwedstrijden. Het Nederlands team heeft aan hen bijzonder veel te danken. Mede dankzij hen hebben we consequent in de top 8 kunnen presteren. Het is dan ook een lastig besluit geweest, zeker omdat het gaat om spelers met zo'n grote staat van dienst."

Lang seizoen

"Het is fysiek en mentaal een lang en zwaar seizoen geweest, onder andere door de Olympische Spelen afgelopen zomer. Het is voor mij op dit moment de beste keuze om het EK over te slaan", stelt Dulfer (30) bij de bekendmaking van de selectie.

De handbalsters, die afgelopen zomer op de Spelen van Parijs in de kwartfinales werden uitgeschakeld, beginnen het EK op 29 november in Innsbruck tegen IJsland. Van 21 tot 24 november speelt de ploeg eerst nog een Golden League-toernooi in Denemarken.