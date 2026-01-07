Pakketbezorger DPD bezorgt ook zondag om achterstand in te halen

OIRSCHOT (ANP) - Ook pakketbezorger DPD ondervindt hinder van het winterse weer. De opgelopen achterstand is niet meteen verdwenen als de sneeuw weg is, zo waarschuwt een woordvoerder. Een extra bezorging op zondag moet dat wel versnellen.

DPD bekijkt de situatie woensdag per rit en bepaalt per route of er gereden wordt. Net als concurrenten DHL en PostNL merkt de pakketbezorger regionaal veel verschillen. "In sommige gebieden kan een afhaalmoment verschuiven of, als het echt niet anders kan, vervallen", stelt de woordvoerder. "Veiligheid staat altijd voorop. Waar het verantwoord en bereikbaar is, bezorgen en halen we gewoon op."

DPD vraagt klanten ook om naar buiten te kijken. "Als het in de straat écht slecht is, dan kunnen wij daar ook niet veilig bezorgen."

De pakketbezorger kijkt alvast naar de periode na de sneeuw. Om de achterstanden in te halen wordt, naast extra bezorging op zondag, ook extra capaciteit ingezet en geschoven met routes.