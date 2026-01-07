ECONOMIE
Celstraf en boete voor geweld tijdens jaarwisseling in Eindhoven

Samenleving
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 14:33
DEN BOSCH (ANP) - De politierechter in Den Bosch heeft woensdag tijdens een snelrechtzitting twee mannen veroordeeld voor incidenten tijdens de jaarwisseling.
Een 40-jarige man kreeg vier maanden cel opgelegd, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor het gooien van vuurwerk naar twee boa's in het centrum van Eindhoven. Ook weigerde hij mee te werken aan een ademanalyse.
Een 39-jarige man kreeg veertien dagen cel, waarvan twaalf dagen voorwaardelijk, voor het mishandelen van een politieagente. In het uitgaansgebied van Eindhoven sloeg hij de vrouw in haar gezicht. Naast de celstraf legde de rechter hem een boete van 1000 euro op. Ook moet hij 300 euro schadevergoeding aan de agente betalen.
De zaken zijn de eerste rond de laatste jaarwisseling die aan de rechter zijn voorgelegd.
