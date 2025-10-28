Pakketbezorger UPS maakt koerssprong op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - United Parcel Service (UPS) maakte dinsdag een koerssprong van 10 procent op de beurzen in New York. De grote pakketvervoerder, die ook in Nederland actief is, boekte in het derde kwartaal meer winst dan verwacht. Het plan van topvrouw Carol Tomé om de kosten drastisch te verlagen en het bezorgnetwerk te hervormen lijkt resultaat op te leveren. Ook de verwachting voor het huidige kwartaal viel hoger uit dan kenners hadden voorzien. Concurrent FedEx ging mee omhoog en klom 1,5 procent.

UPS meldde daarnaast dit jaar ongeveer 34.000 banen te hebben geschrapt, vooral chauffeurs en pakketbezorgers, in het kader van het lopende reorganisatieplan. Dat is aanzienlijk meer dan de 20.000 banen die het eerder al had gepland. Het bedrijf, met in totaal ongeveer 490.000 werknemers, heeft ook verschillende vestigingen gesloten.

De algehele stemming op Wall Street was positief na de nieuwe recordstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,7 procent hoger op 47.899 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 6895 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 23.770 punten.

Deal met China

Maandag sloten de graadmeters tot 1,9 procent hoger door de hoop dat de Verenigde Staten en China binnenkort een handelsakkoord zullen sluiten. President Donald Trump, die donderdag de Chinese president Xi Jinping ontmoet, verklaarde "een goed gevoel" te hebben over een deal met China.

Amazon won 0,5 procent. Het webwinkelconcern gaat ongeveer 14.000 kantoorbanen schrappen. Topman Andy Jassy voorspelde in juni al dat het personeelsbestand van het bedrijf de komende jaren zal krimpen, omdat kunstmatige intelligentie (AI) steeds meer taken overneemt. Amazon heeft wereldwijd ongeveer 1,5 miljoen werknemers. Het is nog onduidelijk wat de maatregel betekent voor werknemers in Nederland.

Verdere stijgingen en dalingen

UnitedHealth steeg 1,5 procent. De grote zorgverzekeraar werd positiever over de winst dit jaar dankzij beter dan verwachte resultaten in het afgelopen kwartaal. NXP daalde 5,5 procent na bekendmaking van cijfers door de Eindhovense chipfabrikant.

PayPal werd 7 procent meer waard. Het betalingsbedrijf verhoogde de winstverwachting voor het hele jaar. Ook kondigde PayPal een deal aan met OpenAI, waardoor ChatGPT-gebruikers meer mogelijkheden krijgen om direct via de populaire chatbot aankopen te doen.