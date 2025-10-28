Onderwijsbegroting aangenomen in Eerste Kamer

DEN HAAG (ANP) - De Eerste Kamer heeft met een ruime meerderheid de aanvullende onderwijsbegroting aangenomen. Meerdere partijen die in de Tweede Kamer tegen hadden gestemd, stemden dinsdag in de Eerste Kamer alsnog voor. In de begroting staat voor ruim 400 miljoen euro aan extra bezuinigingen.

In de Tweede Kamer stemden ChristenUnie, SGP, CDA en JA21 nog tegen de begroting. Senator Hendrik-Jan Talsma (CU) zei dat zijn partij voor stemt, omdat het kabinet de bezuiniging op de onderwijskansenregeling heeft teruggedraaid. GroenLinks-PvdA, D66, Volt en de SP stemden tegen de begroting.

In de begroting staat een voorstel van de Partij voor de Dieren tegen proeven op apen. Doordat de begroting is aangenomen, moet dit worden uitgevoerd. Daardoor gaat de komende jaren minder geld naar apenproeven. Demissionair minister Gouke Moes (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft onlangs gezegd dat hij op zoek wil gaan naar een andere manier om de proeven te betalen. Hoe hij dat voor zich ziet, is onduidelijk.