Pakketbezorger UPS schrapt 34.000 banen, veel meer dan gepland

ATLANTA (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse pakketbezorger UPS heeft dit jaar 34.000 banen geschrapt, vooral onder chauffeurs en pakketverwerkers. Dit is 70 procent meer dan het eerdere doel van het concern, werd dinsdag bekend.

Het pakketbezorgbedrijf, met in totaal ongeveer 490.000 werknemers, heeft ook verschillende vestigingen gesloten. Met de maatregelen wil UPS kosten besparen en de winstgevendheid vergroten.

Volgens UPS heeft het kostenbesparingsprogramma, inclusief de reeds doorgevoerde ontslagen, in de eerste negen maanden van dit jaar de kosten met ongeveer 2,2 miljard dollar gedrukt. Het bedrijf verwacht in 2025 in totaal 3,5 miljard dollar aan jaarlijkse kostenbesparingen te behalen.

Het concern behaalde in het afgelopen kwartaal een bedrijfswinst van 1,8 miljard dollar, ruim boven de verwachtingen van marktkenners.