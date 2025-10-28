ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vervangen door AI: ING schrapt bijna duizend banen

Economie
door Redactie
dinsdag, 28 oktober 2025 om 13:16
bijgewerkt om dinsdag, 28 oktober 2025 om 14:11
anp281025115 1
We staan aan het begin van een AI-revolutie die vele slachtoffers gaat maken in de bankenwereld. ING maakt vandaag bekend tot eind volgend jaar naar verwachting zo'n 950 banen in Nederland te schrappen, onder meer omdat functies kunnen worden vervangen door kunstmatige intelligentie. Dat volgt uit een prognose die de bank heeft ingediend bij uitkeringsinstantie UWV.
Een woordvoerder licht toe dat het geen aankondiging van een reorganisatie is. De bank weet nog niet hoeveel en welke banen precies verdwijnen, zegt ze na berichtgeving door persbureau Bloomberg.
Dat laatste wordt per bedrijfsonderdeel bekeken. ING kijkt niet alleen naar de mogelijkheden van AI, maar wil ook inspelen op veranderende klantbehoeften.
Vakbonden waren al op de hoogte gesteld dat ING verder wil digitaliseren en processen efficiënter wil maken. Volgens vakbond De Unie is het afwachten hoe de plannen precies uitpakken. Bij een eerdere prognose voor het UWV werd ooit een reductie van 850 arbeidsplaatsen gemeld, weet de bond. Dat leidde volgens De Unie toen slechts tot een afname van 250 banen.

Lees ook

ING: gasprijs gaat behoorlijk dalenING: gasprijs gaat behoorlijk dalen
ING schrapt 230 banen bij tak voor grote zakelijke klantenING schrapt 230 banen bij tak voor grote zakelijke klanten
ING zet komend jaar nieuwe cryptomunt in de markt; wat merken wij van deze euro-stablecoin?ING zet komend jaar nieuwe cryptomunt in de markt; wat merken wij van deze euro-stablecoin?
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

ANP-403573021 (1)

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom vrouwen vreemdgaan (het draait lang niet altijd om seks)

ANP-526198342

Hoeveel gas zit er nog in de bodem van de Noordzee?

94724780_m

Deze genetisch aangepaste superschimmel is dodelijk voor muggen

Scherm­afbeelding 2025-10-27 om 16.27.55

Hamas-terrorist werkte jarenlang in Gaza voor Duitse publieke omroep ZDF

wilders trekt omstreden wetsvoorstellen voorlopig in1704707347

Wilders: liever iets meer honger in Afrika dan in Nederland

Loading