Vervangen door AI: ING schrapt bijna duizend banen

We staan aan het begin van een AI-revolutie die vele slachtoffers gaat maken in de bankenwereld. ING maakt vandaag bekend tot eind volgend jaar naar verwachting zo'n 950 banen in Nederland te schrappen, onder meer omdat functies kunnen worden vervangen door kunstmatige intelligentie . Dat volgt uit een prognose die de bank heeft ingediend bij uitkeringsinstantie UWV.

Een woordvoerder licht toe dat het geen aankondiging van een reorganisatie is. De bank weet nog niet hoeveel en welke banen precies verdwijnen, zegt ze na berichtgeving door persbureau Bloomberg.

Dat laatste wordt per bedrijfsonderdeel bekeken. ING kijkt niet alleen naar de mogelijkheden van AI, maar wil ook inspelen op veranderende klantbehoeften.

Vakbonden waren al op de hoogte gesteld dat ING verder wil digitaliseren en processen efficiënter wil maken. Volgens vakbond De Unie is het afwachten hoe de plannen precies uitpakken. Bij een eerdere prognose voor het UWV werd ooit een reductie van 850 arbeidsplaatsen gemeld, weet de bond. Dat leidde volgens De Unie toen slechts tot een afname van 250 banen.