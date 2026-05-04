Palantir verdubbelt omzet in VS en verhoogt jaarverwachting

MIAMI (ANP) - Het Amerikaanse softwarebedrijf Palantir Technologies heeft in het eerste kwartaal van dit jaar zijn omzet in de Verenigde Staten ruim verdubbeld, grotendeels door opdrachten van de Amerikaanse overheid. De nettowinst nam met ruim de helft toe, werd maandag na het slot van de Amerikaanse beurzen bekend. Het concern verhoogde zijn winst- en omzetverwachting voor heel het jaar.

Palantir ontwikkelt software voor het analyseren en koppelen van grote hoeveelheden data. Die technologie wordt niet alleen gebruikt door bedrijven, maar ook door militaire en veiligheidsdiensten, waaronder de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE.

Het concern behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 1,6 miljard dollar, 85 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is de sterkste groei ooit voor het bedrijf en ligt boven de verwachtingen van marktkenners. De nettowinst groeide met 53 procent tot ruim 870 miljoen dollar, eveneens boven verwachting.