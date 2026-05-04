Brussel aan lidstaten: neem alleen gerichte energiemaatregelen

BRUSSEL (ANP) - EU-lidstaten moeten voorlopig vasthouden aan tijdelijke, gerichte maatregelen met een beperkte financiële impact in antwoord op de energiecrisis. Dat heeft Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) de ministers van Financiën maandag op het hart gedrukt. Die waren in Brussel bijeen om onder meer over de economische gevolgen van de oorlog in Iran te spreken, waaronder de gestegen energieprijzen.

Ook vertegenwoordigers van het IMF die bij de bijeenkomst waren waarschuwden voor elektriciteitssubsidies en subsidies op brandstof, zei voorzitter van de Eurogroep Kyriakos Pierrakakis in een afsluitende persconferentie. Vooral de rijkste huishoudens profiteren daarvan, terwijl de kwetsbare huishoudens een financiële tegemoetkoming harder nodig hebben, hoorden de ministers van Financiën van het IMF.

"Dit verplicht ons tot voorzichtig handelen, met goed doordachte en gerichte beleidsmaatregelen", zei Pierrakakis.