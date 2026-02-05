Pandora kiest platinum om minder afhankelijk te zijn van zilver

KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Sieradenmerk Pandora gaat producten met een platinumlaag aanbieden om minder afhankelijk te zijn van zilver, waarvan de prijs de afgelopen tijd sterk schommelt.

"We moeten het bedrijf en de aandelenkoers loskoppelen van grondstoffenprijzen. Wij zijn een sieradenmerk, geen zilverhandelaar", zegt de nieuwe topvrouw van het bedrijf Berta de Pablos-Barbier. De aandelen van het beursgenoteerde Pandora worden de laatste tijd sterk beïnvloed door de scherpe schommelingen in de zilverprijs.

Pandora, 's werelds grootste sieradenmerk op basis van verkoopaantallen, biedt onder meer zilveren bedelarmbanden, kettingen, oorbellen en ringen aan. De platinumversies van de populaire armbanden zijn volgens het bedrijf goedkoper te produceren, terwijl ze de aantrekkingskracht van een edelmetaal voor klanten behouden.

De Pablos-Barbier waarschuwde donderdag dat de omzet dit jaar maximaal 2 procent groeit en in het slechtste geval 1 procent afneemt.