ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Na aanpak topgeneraal ook meerdere Chinese politici weg

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 10:23
anp050226103 1
BEIJING (ANP/RTR) - In China zijn drie parlementariërs die banden hebben met de defensiesector uit hun ambt gezet. Dat berichten staatsmedia nadat eerder al een onderzoek was ingesteld naar de hoogste generaal van het land, Zhang Youxia.
Een van de parlementariërs is Zhou Xinmin, een voormalige topman van Aviation Industry Corp. Dat concern produceert militaire vliegtuigen en drones. De autoriteiten hebben geen reden genoemd voor het vertrek van de drie, maar in Chinese media wordt een link gelegd met de aanpak van corruptie.
Die anti-corruptiecampagne geldt als een speerpunt voor president Xi Jinping en treft ook de strijdkrachten. Uit een analyse van de Amerikaanse krant The New York Times kwam onlangs naar voren dat in ongeveer drie jaar tijd vermoedelijk tientallen topmilitairen uit hun functies zijn gezet.
China heeft na de Verenigde Staten van alle landen het hoogste defensiebudget. Xi heeft aangegeven dat de volledige modernisering van de krijgsmacht in 2035 afgerond moet zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

7802668 l

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt.

senior-eating-1

Dit zijn de beste koolhydraten voor je brein – en deze moet je vermijden

4f1c4636afee17c64c2257ac968260b7838af3ff

De onstuitbare opkomst van de Turkse supermarkt

154692764_m

Curving: waarom deze datingtrend nóg pijnlijker is dan ghosting

183390770_m

De Russische elite wil een alternatief voor Poetin – maar durft niet

anp 427565873

Is de sauna gezond? Voor de meeste mensen valt dat vies tegen

Loading