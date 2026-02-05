Na aanpak topgeneraal ook meerdere Chinese politici weg

BEIJING (ANP/RTR) - In China zijn drie parlementariërs die banden hebben met de defensiesector uit hun ambt gezet. Dat berichten staatsmedia nadat eerder al een onderzoek was ingesteld naar de hoogste generaal van het land, Zhang Youxia.

Een van de parlementariërs is Zhou Xinmin, een voormalige topman van Aviation Industry Corp. Dat concern produceert militaire vliegtuigen en drones. De autoriteiten hebben geen reden genoemd voor het vertrek van de drie, maar in Chinese media wordt een link gelegd met de aanpak van corruptie.

Die anti-corruptiecampagne geldt als een speerpunt voor president Xi Jinping en treft ook de strijdkrachten. Uit een analyse van de Amerikaanse krant The New York Times kwam onlangs naar voren dat in ongeveer drie jaar tijd vermoedelijk tientallen topmilitairen uit hun functies zijn gezet.

China heeft na de Verenigde Staten van alle landen het hoogste defensiebudget. Xi heeft aangegeven dat de volledige modernisering van de krijgsmacht in 2035 afgerond moet zijn.