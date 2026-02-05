ECONOMIE
Trump wil zich niet bemoeien met overname Warner Bros. Discovery

Economie
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 10:11
anp050226101 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij zich niet moet bemoeien met de overname van Warner Bros. Discovery. Dat zei hij in een interview met NBC News. Netflix en Paramount Skydance willen Warner Bros. Discovery al langere tijd overnemen.
"Ik ben er niet bij betrokken", zei de president. "Ik moet zeggen, ik word blijkbaar gezien als een zeer sterke president. Ik ben door beide partijen gebeld. Maar ik heb besloten dat ik me er niet mee moet bemoeien. Het ministerie van Justitie zal het afhandelen."
In december uitte Trump nog zijn twijfels over de overname van Warner Bros. Discovery door Netflix. Volgens de president kon het marktaandeel van het samengevoegde bedrijf te groot worden. Hij zei zich destijds actief met die beoordeling te willen bemoeien. Vorige maand werd bekend dat Trump tot 2 miljoen dollar aan obligaties van Netflix en Warner Bros. Discovery had gekocht.
Warner Bros. Discovery sloot in december een akkoord met Netflix dat volgens economen werd gewaardeerd op 82,7 miljard dollar. Netflix krijgt daarvoor de film- en tv-studio's en streamingdienst HBO Max van Warner Bros. Discovery. Paramount wil ook kabelkanalen zoals CNN en TNT overnemen en verhoogde vervolgens zijn bod naar 108,4 miljard dollar, maar het bestuur van Warner Bros. koos er toch voor om door te gaan met de deal met Netflix.
