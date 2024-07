Papierindustrie VS bang voor duurdere luiers na ontbossingswet EU

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse papierindustrie roept de Europese Unie op om wetgeving tegen ontbossing uit te stellen. De nieuwe regels verplichten handelaren in hout of afgeleide producten na te gaan waar de bomen voor dat materiaal hebben gestaan. Volgens belangenorganisatie American Forest and Paper Association is dit voor veel producten erg lastig en zullen de prijzen voor luiers, maandverband en andere hygiëneproducten erdoor stijgen.

In die producten zit fluffpulp, een materiaal dat goed absorbeert en is gemaakt met houtvezels. Volgens de brancheorganisatie voor de Amerikaanse papierindustrie is het onmogelijk om te herleiden waar het hout voor die vezels vandaan komt. Er zit namelijk vaak veel tijd tussen het moment dat de boom is gekapt en de houtvezels worden gebruikt. Volgens directeur Mark Pitts verhoogt de nieuwe ontbossingsverordening, die vanaf 30 december ingaat, de kosten voor Amerikaanse fabrikanten aanzienlijk.

Een woordvoerder van de Europese Commissie spreekt de grootste zorgen tegen. De verordening "verplicht de geolocatie van alle relevante stukken land voor grondstoffen die in bulkhoeveelheden worden verhandeld", zegt hij. "Deze verplichtingen gaan niet over het herleiden van iedere aparte houtvezel naar een enkel stuk land."