Grootste vakbond Samsung roept op tot staking onbepaalde tijd

SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - De grootste vakbond van Samsung Electronics, met meer dan 30.000 werknemers, heeft in Zuid-Korea een staking voor onbepaalde tijd uitgeroepen om hogere salarissen af te dwingen. Volgens marktkenners verhoogt dit onverwachte besluit het risico op productieverstoringen bij 's werelds grootste fabrikant van geheugenchips.

Eerder deze week verzamelden duizenden werknemers zich al buiten de chipfabrieken van Samsung ten zuiden van Seoul om een driedaagse werkonderbreking te beginnen met de eis voor betere salarissen.

Het is de grootste georganiseerde vakbondsactie in de geschiedenis van het Zuid-Koreaanse conglomeraat. Het is nog onbekend hoeveel werknemers gehoor geven aan de oproep van de vakbond. "Het management heeft geen intentie tot dialoog. We hebben productieonderbrekingen duidelijk bekendgemaakt en het bedrijf zal spijt krijgen van deze beslissing", zegt de vakbond.