Zo gezond is fietsen op een fatbike

Fietsen is niet alleen een geweldige manier om van A naar B te komen, het is ook een fantastische manier om fit en gezond te blijven. En als je op zoek bent naar een uitdagende manier van beweging, dan is fietsen op een fatbike zeker iets voor jou. Waar we namelijk vaak denken dat een elektrische fiets niets doet voor onze gezondheid, is alleen de beweging die je maakt goed voor je spieren en gewrichten. Wil jij weten hoe dit in de praktijk zit? Dan is het goed om dit artikel eens rustig door te lezen.

Wat is een fatbike?

Wil jij een goedkope fatbike kopen om mee naar je werk te gaan? Dan is het wel handig dat je je eerst even verdiept in wat een fatbike is. Daarom leggen we het je graag nog even uit. Een fatbike is een type fiets met extra brede banden, meestal tussen de 3,8 en 5 inch breed. Deze banden bieden veel grip en stabiliteit, zelfs op moeilijk begaanbaar terrein zoals modder, zand en sneeuw. Fatbikes zijn oorspronkelijk ontworpen voor rijden in extreme omstandigheden, maar tegenwoordig zijn ze populair onder met name veel jongeren die ermee naar school gaan. Logisch dus dat we ze steeds vaker op straat zien.

Het voordeel van fietsen op een fatbike

Fietsen op een fatbike heeft vele voordelen voor je gezondheid. Ten eerste is het een fantastische cardiovasculaire activiteit. Door te fietsen verhoog je je hartslag en verbeter je de conditie van je hart en longen. Daarnaast is fietsen ook goed voor het verbranden van calorieën en het verliezen van gewicht. Omdat fatbikes zwaarder zijn dan traditionele fietsen, vergt het trappen op deze fietsen meer inspanning. Dit betekent dat je meer calorieën verbrandt tijdens het rijden. Naast het krijgen van een goede workout, biedt fietsen op een fatbike ook een geweldige manier om de natuur te verkennen. Met je fatbike kun je gemakkelijk door ongerepte gebieden fietsen die voor andere fietsen ontoegankelijk zouden zijn. Dit geeft je de mogelijkheid om prachtige landschappen te ontdekken en in contact te komen met de natuur.

Verbeterde spierkracht

Een ander groot voordeel van fietsen op een fatbike is dat het je spierkracht en balans verbetert. Omdat je op een onstabielere ondergrond fietst, worden je spieren constant uitgedaagd om je evenwicht te bewaren. Hierdoor train je niet alleen je beenspieren, maar ook je core-spieren en stabilisatoren. Het rijden op een fatbike kan dus een effectieve manier zijn om je totale lichaamskracht te vergroten. Hoe fijn is het om bijvoorbeeld iedere dag met de fiets naar je werk te gaan? Ook wanneer je met het OV gaat, is het aanschaffen van een electrische vouwfiets ideaal. Zo kun je de fiets opvouwen en meenemen in de bus, trein, tram of metro en dus zo verder fietsen naar je werk. Dit scheelt je een hoop tijd.

Beperkt impact op gewrichten

Fietsen op een fatbike heeft ook het voordeel dat het een lage impact heeft op je gewrichten. De brede banden van een fatbike fungeren als schokdempers, waardoor schokken en trillingen tijdens het rijden worden geabsorbeerd. Dit betekent dat je knieën, enkels en heupen minder worden belast, wat vooral gunstig is voor mensen met gewrichtspijn of blessures.