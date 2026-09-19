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Paramount dicht bij deal met Amerikaanse staten over Warner Bros.

Economie
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 13:24
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NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Media- en entertainmentconcern Paramount Skydance is dicht bij een akkoord met Californië en andere staten die de overname van concurrent Warner Bros. Discovery wilden tegenhouden. Openbaar aanklagers en het bedrijf sluiten mogelijk binnen enkele dagen een overeenkomst, melden meerdere media.
Toezichthouders van de regering-Trump keurden de overname van 110 miljard dollar al goed. Een groep van twaalf Amerikaanse staten spande daarop een rechtszaak aan, omdat ze bezorgd zijn over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. Na de overname zouden twee van de grootste Hollywoodstudio's onder een eigenaar vallen, naast bekende nieuwszenders en streamingplatforms.
De staten en Paramount onderhandelen onder meer over toezeggingen over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Daarnaast wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op berichtgeving van nieuwszender CNN van Warner Bros.
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