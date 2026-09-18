De Bank of Japan verhoogde vandaag de rente naar 1,25%, waarmee drie grote centrale banken binnen acht dagen hun rente opschroefden. Die uitzonderlijke samenloop drukt de Nederlandse hypotheekrente van meerdere kanten tegelijk omhoog.

Drie verhogingen, acht dagen

De ECB trapte op 10 september af met een verhoging van de depositorente naar 2,50%. Zestien hypotheekverstrekkers verhoogden daarna hun tarieven, schreven we eerder . De Fed volgde op 16 september met een verhoging naar 3,75%-4,00%, de eerste rentestijging in meer dan drie jaar. En vandaag sloot de Bank of Japan de rij met een verhoging naar 1,25%, het hoogste niveau sinds 1995. Het besluit was niet unaniem: twee bestuursleden stemden tegen.

Waarom Japan ertoe doet

Japan klinkt ver weg, maar het land is een van de grootste houders van buitenlandse obligaties. Jarenlang leenden investeerders goedkoop in yen om elders meer rendement te halen, de zogenoemde carry trade. Nu de Japanse rente stijgt, worden de leenkosten hoger en groeit het risico op een sterkere yen. Dat kan ertoe leiden dat Japanse investeerders hun buitenlandse beleggingen afbouwen, waardoor de financiële condities wereldwijd verkrappen.

En precies de rente op Europese staatsobligaties is de graadmeter voor wat jij betaalt aan hypotheekrente. De leenkosten van grote Europese economieën stegen de afgelopen weken al naar het hoogste niveau in meer dan vijftien jaar, met Nederland als een van de landen die forse stijgingen zagen, meldt Euronews.

De opwaartse druk op je hypotheek komt niet meer uit één hoek. De ECB, de Fed en de Bank of Japan duwen nu tegelijk.

De rekening

De gemiddelde tienjaarsrente met NHG steeg afgelopen week van 4,17% naar 4,22% en gaat deze week naar minstens 4,27%, becijfert hypotheekadviseur Van Bruggen. In februari was diezelfde rente nog 3,77%. Op een hypotheek van €400.000 scheelt een half procentpunt al snel zo'n €114 per maand, ofwel ruim €1.360 per jaar.

Hoe ver kan het nog gaan?

Beleggers houden er rekening mee dat de ECB dit jaar nog een of twee keer verhoogt. De Fed liet doorschemeren dat een ruime meerderheid van de beleidsmakers nog een verhoging dit jaar mogelijk acht. En de Bank of Japan zit pas aan het begin van een versnellende cyclus: de verhoging van vandaag kwam drie maanden na de vorige, terwijl het tempo daarvoor zes maanden was.

De kapitaalmarktrente steeg de afgelopen weken bovendien harder dan de gemiddelde hypotheekrente, wat betekent dat banken hun tarieven nog niet volledig hebben doorberekend.

Wat kun je doen?

Wie binnenkort een hypotheek afsluit of zijn rente opnieuw moet vastzetten, kan overwegen dat niet lang uit te stellen. Zolang energieprijzen en inflatie hoog blijven en de rente op de financiële markten verder oploopt, blijft de kans op nieuwe verhogingen aanwezig. Laat een adviseur de opties doorrekenen voor jouw situatie.

De drie renteverhogingen in acht dagen laten zien dat de opwaartse druk op je hypotheek niet alleen afhangt van wat de ECB doet. Wie alleen naar Frankfurt kijkt, mist twee derde van het plaatje.