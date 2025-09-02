ECONOMIE
Paramount en Activision sluiten deal voor film Call of Duty

Economie
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 19:29
anp020925194 1
HOLLYWOOD (ANP) - Filmproducent Paramount heeft een overeenkomst gesloten met gameontwikkelaar Activision om een live-actionfilm te maken gebaseerd op de populaire videogamereeks Call of Duty. Dat hebben de partijen dinsdag bekendgemaakt.
Call of Duty is een van de succesvolste entertainmentfranchises ooit, met wereldwijd ruim 500 miljoen verkochte exemplaren van alle uitgegeven titels. De bedrijven zeggen ervoor te zorgen dat de film zal voldoen aan de "uitzonderlijk hoge standaarden die deze franchise en haar fans verdienen". Ook willen ze recht doen aan het "rijke verhaal en kenmerkende stijl" van de schietspellen.
Call of Duty-maker Activision is van Microsoft. Financiële details over de deal zijn niet bekendgemaakt. "Als levenslange fan van Call of Duty is dit een droom die uitkomt", zei Paramount-topman David Ellison in een verklaring.
