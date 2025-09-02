Woensdagmiddag code geel in westen om onweer en windstoten

DE BILT (ANP) - Vanaf woensdagmiddag is in het westen van Nederland code geel van kracht. In de tweede helft van de middag bereiken stevige regen- en onweersbuien de westkust. Die trekken van west naar oost over en verlaten halverwege de avond het oosten.

Vooral in de westelijke helft van het land zijn plaatselijk (zware) windstoten mogelijk, tot 70 kilometer per uur. In het noordwestelijk kustgebied mogelijk zelfs tot 80 kilometer per uur. Of de windstoten ook in het oosten en zuidoosten gaan voorkomen, is nog onzeker.

Code geel wordt van kracht vanaf 16.00 uur in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Iets later geldt dat ook in Friesland, Flevoland, Utrecht, Noord-Brabant, het IJsselmeergebied en de Waddeneilanden.