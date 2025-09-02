ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisster Pegula naar halve finale van US Open

Sport
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 19:26
anp020925192 1
NEW YORK (ANP) - Tennisster Jessica Pegula heeft als eerste de halve finales bereikt op de US Open. De als vierde geplaatste Amerikaanse was in de kwartfinale te sterk voor Barbora Krejcikova uit Tsjechië: 6-3 6-3.
De 31-jarige Pegula speelt in de halve finales tegen de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus of Marketa Vondrousova uit Tsjechië, die twee jaar geleden Wimbledon won. Pegula verloor vorig jaar op de US Open in de finale van Sabalenka.
Pegula nam snel een voorsprong van 4-1 en besliste de eerste set nadat Krejcikova was teruggekomen tot 4-3 (6-3). Ze begon ook goed aan de tweede set (4-2) en stond die voorsprong niet meer af (6-3).
De wedstrijd duurde bijna anderhalf uur.
Vorig artikel

Indonesische president Prabowo alsnog naar China voor herdenking

Volgend artikel

Paramount en Activision sluiten deal voor film Call of Duty

POPULAIR NIEUWS

de-amerikaanse-vicepresident-jd-vance

Trump ziek: Wie is JD Vance?

gandr-collage (3)

Gouke Moes, de nieuwe minister van onderwijs, vindt hakenkruizen en homo-zebrapaden even erg

Schermafbeelding 2025-09-02 130630

Werkelijk iedereen irriteert zich aan B&B Vol liefde-Sylwia: "Ze is een kleuter die aandacht wil"

shutterstock_2371042661

Zo weet je of je een psychopaat date

shutterstock_2657194765

Wat je huisdier zegt over je persoonlijkheid

ANP-529476807

Nederlanders boeken al massaal zomervakantie 2026: dit zijn de populairste bestemmingen