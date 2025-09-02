Tennisster Pegula naar halve finale van US Open

NEW YORK (ANP) - Tennisster Jessica Pegula heeft als eerste de halve finales bereikt op de US Open. De als vierde geplaatste Amerikaanse was in de kwartfinale te sterk voor Barbora Krejcikova uit Tsjechië: 6-3 6-3.
De 31-jarige Pegula speelt in de halve finales tegen de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus of Marketa Vondrousova uit Tsjechië, die twee jaar geleden Wimbledon won. Pegula verloor vorig jaar op de US Open in de finale van Sabalenka.
Pegula nam snel een voorsprong van 4-1 en besliste de eerste set nadat Krejcikova was teruggekomen tot 4-3 (6-3). Ze begon ook goed aan de tweede set (4-2) en stond die voorsprong niet meer af (6-3).
De wedstrijd duurde bijna anderhalf uur.