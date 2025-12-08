Paramount wint op Wall Street na vijandig bod op Warner Bros.

NEW YORK (ANP) - Entertainmentconcerns Paramount Skydance en Warner Bros. Discovery (WBD) wonnen maandag op de aandelenbeurzen in New York vanwege de overnamestrijd rond WBD. Paramount deed vlak voor de beursopening een vijandig bod op WBD, met een hogere waarde dan het vorige week geaccepteerde bod van Netflix. Paramount en WBD wonnen tot 8 procent, Netflix verloor opnieuw (min 3 procent).

De Dow-Jonesindex stond kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 47.790 punten. De breder samengestelde S&P 500-index verloor een fractie op 6869 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,3 procent tot 23.644 punten.

President Donald Trump waarschuwde zondag dat de geplande overname van Warner Bros. Discovery door Netflix mogelijk op bezwaren van mededingingstoezichthouders stuit. Volgens Trump kan het marktaandeel van het samengevoegde bedrijf te groot worden. Netflix wil de film- en tv-studio's en het streamingplatform HBO Max van Warner Bros. Discovery overnemen, maar niet de divisie die de televisiekanalen omvat. Paramount, dat al langer probeert WBD in te lijven, wil het bedrijf in zijn geheel hebben.

Het aandeel Netflix verloor vrijdag al bijna 3 procent na aankondiging van de overname en Warner Bros. Discovery steeg toen ruim 6 procent.

Verder waren beleggers voorzichtig in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve later deze week. De Amerikaanse centrale bank begint dinsdag aan de tweedaagse rentevergadering. Algemeen wordt verwacht dat de Fed woensdag de leenkosten in de grootste economie ter wereld voor de derde keer op rij gaat verlagen.

De Amerikaanse beursgraadmeters sloten vrijdag licht hoger en boekten de tweede weekwinst op rij. De stemming werd gesteund door een meevallend inflatiecijfer. Dat cijfer verstevigde de verwachting dat de Fed de rente verder gaat verlagen. Een lagere rente maakt lenen goedkoper, stimuleert de consumptie en maakt aandelen aantrekkelijker dan sparen of obligaties.

Confluent schoot 29 procent omhoog. Techconcern IBM (plus 1,7 procent) neemt het data-infrastructuurbedrijf over voor 11 miljard dollar. Het gaat om een van de grootste aankopen van IBM in de afgelopen jaren.