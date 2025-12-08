Vuurwerkverkopers voorspellen een grote chaos

Vuurwerkverkopers beleven gouden tijden in het laatste jaar dat er nog sierpotten mogen worden verkocht. Maar over hoe het abrupte einde van hun handel gecompenseerd gaat worden, is nog totaal geen duidelijkheid, aldus het AD.

Vuurwerkverkopers gaan in gesprek met staatssecretaris Aartsen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en eisen meer duidelijkheid. Vooral over de financiële afwikkeling bestaat nog veel onzekerheid. "Ik ben bang dat de compensatieregeling een fooi wordt", zegt de Amsterdamse vuurwerkhandelaar Tom Klarenbeek, die veertig jaar vuurwerk heeft verkocht, maar nu de zaak moet sluiten. De circa achthonderd verkopers en tien importeurs werden afgelopen april overvallen met een initiatiefwet die bepaalt dat er vanaf 2026 een landelijk afsteekverbod geldt. Zij mogen het dan ook niet meer verkopen.

Veel ondernemers hebben over de vuurwerkverkoop tot nu toe niets te klagen. Mensen bestellen online eerder en meer dan vorig jaar. Maar de onrust is groot over hoe het verder moet als ondernemers de deuren op 31 december definitief sluiten, ziet voorzitter Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland.