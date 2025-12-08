Waarom wandelen op dit tempo de beste vetverbrander van allemaal is

We zwoegen, stoempen, hijgen en zweten massaal in de sportschool, alsof pure uitputting de enige weg is naar minder kilo’s op de weegschaal. Maar sportartsen weten wel beter: als je echt efficiënt vet wilt verbranden, moet je juist rustiger aan doen en wat meer tijd investeren.

Wandelen is namelijk één van de meest effectieve manieren om die hardnekkige vetlaag aan te pakken. Maar je moet wel een bepaald tempo aanhouden.

De aanhouder wint

Bij intensieve trainingen zoals hardlopen of HIIT vliegt je hartslag omhoog. Je lichaam raakt in stressmodus en grijpt naar de snelste brandstof: suikers. Vetten blijven grotendeels onaangeroerd. Bij wandelen werkt dat anders. De inspanning is matig, je lichaam krijgt tijd en zuurstof, en kan daardoor vetcellen gebruiken als energiebron.

De Parijse sportarts Stéphane Cascua is er duidelijk over. Hij zegt tegen gezondheidsblog zboxmattress dat wandelen in het juiste tempo veel effectiever is voor vetverbranding. Tijdens een stevige wandeling komt volgens hem “zo'n 45 procent van de verbrande calorieën direct uit vet.” Bij hardlopen is dat vaak maar “25 procent”.

Het tempo voor maximale vetverbranding

Maar let op: slenteren telt niet. Je moet tussen de 5 en 7 km/u lopen. De gouden regel: je kunt praten, maar niet zingen. In dat tempo verbrand je 240 tot 360 calorieën per uur, afhankelijk van je gewicht.

En belangrijk: pas na een minuut of 30 gaat het echte vetverbrandingsfeest beginnen. “De eerste twintig tot dertig minuten teer je nog op je suikervoorraad”, zegt Cascua. Pas daarna gaat de vetkraan open. Twee blokjes van een half uur zetten dus minder zoden aan de dijk dan één blok van een uur.

Waarom wandelen zo goed vol te houden is

Het grootste voordeel is dat je wandelen zonder problemen elke dag kunt doen. Geen hersteldagen, geen blessures, een veel lagere mentale drempel om de deur uit te gaan. Zolang je de calorieën er na het afvinken van de hikes, bewegwijzerde wandelroutes en klompenpaden er niet extra bij gaat eten, creëer je op week- en maandbasis een gigantisch energietekort; en dat nog zonder afzien ook!

Kortom: wie slim is, trekt zijn wandelschoenen aan.