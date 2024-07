Parijse beurs sluit hoger na niet-beslissende winst Le Pen

AMSTERDAM (ANP) - De Franse aandelenbeurs ging maandag met winst de handelsdag uit. Beleggers verwerkten het nieuws dat het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen geen beslissende overwinning heeft geboekt in de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen.

De belangrijkste beursgraadmeter in Parijs noteerde bij het slot van de handelsdag 1,1 procent hoger. De CAC 40-index leverde daarmee wel flink wat winst van eerder op de dag in en staat bovendien nog steeds zo'n 5 procent lager sinds Emmanuel Macron vorige maand de vervroegde parlementsverkiezingen uitriep.

De stemming elders in Europa was overwegend positief. De AEX-index in Amsterdam sloot nipt lager op 923,05 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen in Amsterdam, eindigde 0,3 procent hoger op 862,93 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen noteerden plussen tot 0,3 procent.