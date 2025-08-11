Paspoort kopen? In deze landen kan het

Wie ontevreden is over zijn paspoort en over genoeg spaargeld beschikt, kan in een aantal landen eenvoudig een nieuwe nationaliteit kopen. Volgens advocatenkantoor Henley & Partners bieden zo’n twaalf landen een paspoort aan in ruil voor een investering, vaak zonder dat je er hoeft te wonen of zelfs maar op bezoek te komen.

Vooral kleine eilandstaten in het Caribisch gebied gebruiken dit zogenoemde ‘gouden paspoort’-programma om hun economie te spekken. Zo geeft een paspoort van St. Kitts en Nevis toegang tot 154 landen zonder visum, bijna evenveel als koploper Singapore (193). Ook Antigua en Barbuda (152 landen), Grenada (147), St. Lucia (146) en Dominica (143) scoren hoog.

Buiten het Caribisch gebied doen onder meer Noord-Macedonië (130 landen), Turkije (114) en Nauru (87) mee. De prijzen variëren van 130.000 dollar in Nauru tot 250.000 dollar in veel Caribische landen. Turkije en Jordanië zijn duurder, maar beloven extra handelsvoordelen.

In Europa bieden alleen Malta en Oostenrijk een paspoort aan tegen een investering in het land, maar de eisen zijn veel strenger. Zo vereist Malta drie jaar verblijf en een investering over vijf jaar. Oostenrijk heeft geen vaste regels, maar staat bekend als moeilijk bereikbaar.

Hieronder een overzicht van de landen die een paspoort te koop hebben: