ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Paspoort kopen? In deze landen kan het

Economie
door Nina van der Linden
maandag, 11 augustus 2025 om 12:07
ANP-409111111
Wie ontevreden is over zijn paspoort en over genoeg spaargeld beschikt, kan in een aantal landen eenvoudig een nieuwe nationaliteit kopen. Volgens advocatenkantoor Henley & Partners bieden zo’n twaalf landen een paspoort aan in ruil voor een investering, vaak zonder dat je er hoeft te wonen of zelfs maar op bezoek te komen.
Vooral kleine eilandstaten in het Caribisch gebied gebruiken dit zogenoemde ‘gouden paspoort’-programma om hun economie te spekken. Zo geeft een paspoort van St. Kitts en Nevis toegang tot 154 landen zonder visum, bijna evenveel als koploper Singapore (193). Ook Antigua en Barbuda (152 landen), Grenada (147), St. Lucia (146) en Dominica (143) scoren hoog.
Buiten het Caribisch gebied doen onder meer Noord-Macedonië (130 landen), Turkije (114) en Nauru (87) mee. De prijzen variëren van 130.000 dollar in Nauru tot 250.000 dollar in veel Caribische landen. Turkije en Jordanië zijn duurder, maar beloven extra handelsvoordelen.
In Europa bieden alleen Malta en Oostenrijk een paspoort aan tegen een investering in het land, maar de eisen zijn veel strenger. Zo vereist Malta drie jaar verblijf en een investering over vijf jaar. Oostenrijk heeft geen vaste regels, maar staat bekend als moeilijk bereikbaar.
Hieronder een overzicht van de landen die een paspoort te koop hebben: 
Bron: Statista

Lees ook

Vliegtuig draait om naar VS omdat piloot paspoort vergeten wasVliegtuig draait om naar VS omdat piloot paspoort vergeten was
Onder Trump enkel mannen en vrouwen, niet langer X in paspoortOnder Trump enkel mannen en vrouwen, niet langer X in paspoort
Duitsland gaat paspoorten controleren bij alle landsgrenzenDuitsland gaat paspoorten controleren bij alle landsgrenzen
Vorig artikel

Drie doden door frontaal ongeluk bij Groningse Grijpskerk

Volgend artikel

Vanwege warm weer geldt vanaf dinsdag het hitteplan

POPULAIR NIEUWS

anp 417615254

Hoeveel is teveel? Dit zijn de dodelijke doses water, zout, aspirine, cafeïne, nicotine en nog veel meer

b3d20bb0-ca8c-11e2-8b40-512ea63cc0b1_web_scale_0

Zijn tattoos kankerverwekkend? Dit zegt de wetenschap

ANP-510033763 (1)

Er is meer turbulentie tijdens het vliegen: deze vliegroutes zijn het ergst

ANP-524300797

Video: Servische minister krijgt live op tv een beroerte

48298743

Dit is La Rinconada: hoogste stad ter wereld is 'hel op aarde' met levensverwachting van slechts 35 jaar

anp110825058 1

Yesilgoz eindelijk door het stof: 'Douwe Bob heeft gelijk'