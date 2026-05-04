Passagiersaantallen Dubai Airport gekelderd door oorlog

Economie
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 8:57
DUBAI (ANP) - Dubai International Airport, normaal de drukste luchthaven ter wereld, heeft in maart de passagiersaantallen zien kelderen door de oorlog in het Midden-Oosten en de ernstige verstoringen van het vliegverkeer in de regio. Volgens de luchthaven daalde het aantal reizigers die maand met 66 procent in vergelijking met een jaar eerder tot 2,5 miljoen.
Dat zorgde ervoor dat het aantal passagiers in het gehele eerste kwartaal met 21 procent afnam tot 18,6 miljoen. De hoeveelheid vluchten via de luchthaven kromp in de eerste drie maanden met een vijfde tot 88.000. Ook werd flink minder vracht verwerkt. Door de oorlog mijden veel luchtvaartmaatschappijen bestemmingen in het Midden-Oosten.
Vorig jaar verwerkte de luchthaven in de Verenigde Arabische Emiraten nog het recordaantal van ruim 95 miljoen passagiers. Dubai is een zeer belangrijke hub voor vliegverkeer tussen Europa, het Midden-Oosten en Azië.
