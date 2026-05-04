Basketballers Detroit en Cleveland door in play-offs NBA

DETROIT (ANP/BELGA) - De Detroit Pistons en de Cleveland Cavaliers hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs in de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Beide ploegen nemen het in die ronde tegen elkaar op voor een finaleplaats in de Eastern Conference.

Detroit was in het beslissende zevende duel met 116-94 te sterk voor Orlando Magic. All-Star Cade Cunningham bewees met 32 punten en 12 rebounds van grote waarde te zijn voor zijn ploeg.

Cleveland won zijn beslissende ontmoeting met de Toronto Raptors met 114-102. Jarrett Allen en Donovan Mitchell waren aan de kant van Cleveland beiden goed voor 22 punten.

De andere halve finale in de Eastern Conference gaat tussen de Philadelphia 76ers en de New York Knicks.