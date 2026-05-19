Passagiersrecord voor zeecruiseschepen vanuit Duitse havens

door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 12:30
WIESBADEN (ANP/DPA) - Zeecruiseschepen met vertrek uit Duitse havens hebben vorig jaar een recordaantal passagiers aan boord verwelkomd. Volgens het Duitse federale statistiekbureau Destatis stapten in totaal 1,51 miljoen mensen in Duitse havens aan de Noordzee en Oostzee aan boord voor cruises. Dat is een toename van 4 procent vergeleken met een jaar eerder.
Ten opzichte van 2019, het jaar voor de uitbraak van de coronapandemie, groeide het aantal passagiers met meer dan 13 procent. De cruisesector werd tijdens de coronacrisis juist hard geraakt door de lockdownmaatregelen, maar sindsdien is er dus sterk herstel te zien.
De cruisesector werd onlangs nog opgeschrikt door een uitbraak van het hantavirus op het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarbij drie doden vielen. Dat schip kwam maandag aan in de haven van Rotterdam.
