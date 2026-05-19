Smotrich: Internationaal Strafhof wil me aanhouden

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische minister van Financiën Bezalel Smotrich zegt te hebben vernomen dat het Internationaal Strafhof (ICC) verzoekt om zijn aanhouding. Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Middle East Eye meldde maandag op basis van anonieme bronnen dat het verzoek zou zijn gedaan om vermeende misdaden tegen de menselijkheid, gepleegd in de bezette Westelijke Jordaanoever.

Smotrich geldt als hardliner binnen het kabinet van premier Benjamin Netanyahu en heeft zich herhaaldelijk uitgesproken voor volledige annexatie van de Westoever. Het lot van de aldaar wonende Palestijnen is wat hem betreft ondergeschikt aan die ambitie. Zo zei Smotrich in februari nog dat het inlijven van het Palestijnse gebied "onze wortels in alle regio's van het land Israël moet verdiepen en het idee van de Palestijnse staat moet begraven".

Smotrich zegt dinsdag over het vermeende verzoek dat hij zich "niet zal laten intimideren" door het hof in Den Haag. Dat heeft bevestigd noch ontkend dat het Smotrich wil aanhouden.